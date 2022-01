Fé e devoção nos festejos do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

A 138ª festa do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo foi concluída como se espera da maior celebração religiosa de Alagoas e do Baixo São Francisco.

Romeiros de diversas cidades vieram em caravanas para celebrar junto com a comunidade católica penedense. No rosto de cada devoto, a fé expressa em orações silenciosas ou em uma só voz, cantando juntos durante as missas.

O roteiro repetido a cada segundo domingo do mês de janeiro retomou a procissão terrestre, saindo da Capela da Santa Cruz em direção à orla de Penedo, onde centenas de pessoas aguardam para demonstrar sua devoção.

Por questões de segurança, a Marinha limita a quantidade de passageiros na balsa que leva a imagem do padroeiro dos ribeirinhos. Em sua primeira celebração ao Bom Jesus, o bispo diocesano Dom Valdemir Ferreira veio com padres e fieis da capela até o porto das balsas.

O líder religioso foi recebido pelo Prefeito Ronaldo Lopes e por sua esposa Fátima Lopes, acompanhados ainda do casal Severino Pessoa (deputado federal) e Fabiana Pessoa (Secretária Estadual de Assistência Social).

Toda a procissão foi transmitida ao vivo, desde a capela da Santa Cruz até o percurso no rio, pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo no Instagram e no canal do YouTube da administração municipal.

O acompanhamento em tempo real da celebração prosseguiu com o retorno da imagem até a Praça da Fé, palco de todas as missas realizadas desde a noite de quarta-feira, 05.

A Prefeitura de Penedo também escalou equipes da Secretaria de Saúde em pontos da área dos festejos, inclusive com veículos do SAMU neste domingo. Até o final da tarde, apenas casos de pessoas com picos de pressão arterial, sem registro de ocorrências mais graves.

Agentes da SMTT também trabalharam na orientação do trânsito, modificado em alguns trechos e acompanhando a procissão terrestre. A realização dos festejos também gera mais trabalho para o pessoal da limpeza pública em toda a extensão da orla e da Praça da Fé.

A dimensão da festa de Bom Jesus dos Navegantes implica ainda em reforço no aparato de segurança, inclusive para evitar a invasão de pessoas na balsa que leva a imagem, costume antigo que as normas de segurança marítima encerraram. O acompanhamento da procissão fluvial é feito em outras embarcações que transportam os fiéis.

Ao mesmo tempo, dezenas de ambulantes aproveitam o período para vender comida, bebida, artesanato e artigos religiosos.

As crianças têm uma alegria a mais, nos diversos brinquedos dos parques de diversões instalados na cidade que celebra, com fé e devoção, o Glorioso Bom Jesus dos Navegantes.

Fonte: Decom PMP