FAF abre inscrições de clubes para o Alagoano Sub-23

Estão abertas a partir desta terça-feira (01) as incrições de clubes para a disputa do Campeonato Alagoano Sub-23 2021 (2ª Divisão). As equipes interessadas devem encaminhar ofício para a Federação Alagoana de Futebol até 30 de junho.

Na programação original do calendário de competições da FAF para 2021, o campeonato está prevista para ter início no mês de setembro.

O clube deverá estar com situação regular junto à FAF e CBF em relação às anuidades, além de ser indispensável a indicação do estádio em que será mandante nos jogos da competição, sendo a autorização para uso de forma oficial por parte do proprietário ou administrador.

Cabe ao clube apresentar no ato da inscrição, os laudos técnicos, dentro da validade, referente às praças esportivas, exigência disposta no Estatuto do Torcedor, com disciplina prevista na Portaria 290/2015 do Ministério dos Esportes, ou o protocolo de solicitação de vistoria junto aos órgãos competentes, de acordo com o que se segue:

– Laudo de Vistória de Engenharia, Acessibilidade e Conforto ou protocolo de solicitação de projeto junto à profissional registrado no CREA/AL.

– Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico ou protocolo de solicitação de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros Militar/AL.

– Laudo de Segurança ou protocolo de solicitação de vistoria junto à Polícia Militar/AL.

– Laudo de Condoções Sanitárias e de Higiene ou protocolo de solicitação de vistoria junto ao órgão de Vigilância Sanitária Municipal.