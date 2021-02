Federação detalha as próximas rodadas do Alagoano 2021

A Federação Alagoana de Futebol (FAF), divulgou nesta segunda-feira (22/02) os detalhes das rodadas 3, 4, 5 e 6 do campeonato estadual 2021.

Na primeira rodada, CSA e Murici empataram por 0 a 0 no estádio Rei Pelé. Em Arapiraca, aconteceu rodada dupla, com ASA e Jaciobá empatando por 0 a 0. No segundo jogo, o CEO perdeu para o Desportivo Aliança. O CRB venceu o Coruripe por W.O.

A segunda rodada começa nesta quinta-feira (25/02) com Jaciobá x CSA em Arapiraca, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, às 20 horas. No sábado (27/02), às 17 horas, no Rei Pelé, jogam CRB x ASA. Às 19 horas, no estádio José Gomes da Costa, Murici x CEO. A rodada será complementada no domingo (28/02) com Desportivo Aliança x CSE, às 16 horas, no estádio da UFAL, em Maceió. .

Detalhes da tabela

3ª rodada

03/03 – QUA – 20h – CSA x CEO (Rei Pelé);

06/03 – SÁB – 17h – CSE x CORURIPE (Juca Sampaio/P. dos Índios);

07/03 – DOM – 16h – JACIOBÁ x MURICI (A definir);

10/03 – QUA – 20h – CRB x DESPORTIVO ALIANÇA (Rei Pelé)

4ª rodada

13/03 – SÁB – 17h – ASA x CSE (Coaracy da M. Fonseca/Arapiraca);

13/03 – SAB – 19h – CEO x CORURIPE (A definir);

14/03 – DOM – 16h – DESPORTIVO ALIANÇA x JACIOBÁ (UFAL/Maceió);

31/03 – QUA – 20h – MURICI x CRB (José G. da Costa/Murici).

5ª rodada

20/03 – SÁB – 17h – CORURIPE x JACIOBÁ (Gerson Amaral/Coruripe);

21/03 – DOM – 16h – MURICI x DESPORTIVO ALIANÇA (José G. da Costa/Murici);

27/03 – SÁB – 17h – ASA x CSA (Coaracy da M. Fonseca/Arapiraca);

28/03 – DOM – 16h – CSE x CEO (Juca Sampaio/P. dos Índios).

6ª rodada

06/04 – TER – 20h – CSA x CORURIPE (Rei Pelé);

07/04 – QUA – 20h – CEO x CRB (a definir);

10/04 – SÁB – 17h – DESPORTIVO ALIANÇA x ASA (UFAL/Maceió);

11/04 – DOM – 16h – JACIOBÁ x CSE – (a definir).