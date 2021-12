Feira da Agricultura Familiar em Penedo promove melhoria de vida para artesãs

Artesãs penedenses que residem na comunidade Marituba do Peixe finalmente estão conseguindo vender o que produzem em casa. O retorno financeiro acontece na Feira da Agricultura Familiar realizada pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA).

Uma das beneficiadas é Maria Caroline dos Santos, de 26 anos, jovem que encontrou no artesanato o sustento e a possibilidade de realizar sonhos. “Eu faço artesanato desde os 8 anos de idade e com a renda do trabalho que consigo através das vendas na Feira da Agricultura Familiar estou investindo no curso técnico de Enfermagem”, comenta Caroline.

A estudante é sobrinha de Ana Maria dos Santos, herdeira do saber popular que repassou à sobrinha. Elas produzem peças decorativas e utensílios domésticos com palha de ouricuri, um tipo de palmeira nativo da região localizada na APA do rio Marituba.

Como tradição familiar, o artesanato é transmitido de geração em geração, trabalho que a gestão Crescendo Com Seu Povo apoia efetivamente, proporcionando a fonte de renda por meio da comercialização de bolsas, vassouras, tapetes e almofadas.

A venda direta ao público, sem atravessador, acontece na Feira da Agricultura Familiar que é realizada em Penedo todas as quartas-feiras, nas praças dos bairros Santa Luzia e Cohab, vitrine das peças que ganham mais beleza com seus talos coloridos.

“Eu só tenho a agradecer porque as associações vinham, nos visitavam com propostas, mas não levava a gente pra botar lá (em Penedo) pra expor. Depois que o Ronaldo Lopes começou a trabalhar, ‘seu’ Messias Secretário também, estão dando a maior força pra gente, graças a Deus”, revela a artesã Ana Maria.

Manoel Messias Lima, gestor da SEMADA, reforça o apoio institucional. “Graças ao governo Ronaldo Lopes, a nossa secretaria faz tudo que é possível para que possamos desenvolver todas essas atividades e, consequentemente, gerar renda e emprego”.

por Fernando Vinícius, com assessoria SEMADA