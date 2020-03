Felipe Neto ataca e pede medida drástica contra Bolsonaro

Sempre contrário aos posicionamentos de Jair Bolsonaro (sem partido), Felipe Neto voltou a atacar o presidente. Desta vez, na noite desta terça-feira (24), o youtuber foi mais incisivo ao comentar o polêmico pronunciamento do político sobre a pandemia do coronavírus.

Logo após o discurso em que Bolsonaro pediu a reabertura do comércio e das escolas e o fim do “confinamento em massa”, o famoso disparou em seu Twitter: “Agora, definitivamente, e de uma vez por todas, o lugar do Bolsonaro é na cadeia”.

“Todos os países desenvolvidos do planeta estão combatendo a crise do vírus com isolamento e quarentena”, acrescentou Felipe Neto, que, ainda em sua rede social, o xingou muito.

“Como que esse filho da put* energúmeno do caralh* acha que entende mais que todos os países do mundo. Arrombad* desgraçad* de mard* assassino!“, desabafou o famoso.

Em pronunciamento, Bolsonaro ainda afirmou que veículos de comunicação espalharam “a sensação de pavor” e potencializaram um cenário de histeria. Ele também alegou que a imprensa baseou-se no alto número de mortos na Itália para projetar uma situação semelhante no Brasil.

“Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro chefe o anúncio de um grande número de vítimas na Itália, um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Um cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhe-se pelo nosso país”, disparou o presidente.

