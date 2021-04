Felipe Neto se envolve em polêmica com sertanejos

Felipe Neto se envolveu em uma nova polêmica na noite de quarta-feira (28). Um trecho de um vídeo em que o youtuber critica a postura de cantores sertanejos viralizar, ele foi criticado por artistas como Gusttavo Lima e Zé Felipe.

“Cadê os artistas sertanejos? Cadê vocês? Estão fazendo o que? Tem gente morrendo e a única preocupação é livezinha enchendo a cara, é isso mesmo?”, cutucou o youtuber.

Em um Stories no Instagram, Zé Felipe rebateu: “Livezinha é a puta que pariu! Segundo, a cachaça que nós bebemos nas lives, não estamos pedindo para você pagar. Terceiro, os artistas populares que cantam forró, sertanejo, tenho certeza que doam muito mais e contribuíram muito mais com álcool em gel no caralho dessa pandemia do que você. Então cala a boca!”

Felipe Neto, no Twitter, respondeu o filho de Leonardo: “Eu não critiquei fazer live com bebida, eu critiquei o silêncio sobre o atual governo fascista. E não existe disputa de quem faz mais caridade. Faça sua doação sem pedir biscoito. Ela é o mínimo”.

Em comentário publicado no perfil @tvmeusertanejo no Instagram, Gusttavo Lima ironizou o youtuber: “Quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda, por favor? Quero me inteirar do assunto!”. O perfil da dupla João Bosco e Vinícius postou: “O exemplo clássico de intolerância está aí, cai quem quer”. Já Juan Marcus e Vinicius comentaram: “Defecando pela boca”.

Fonte: ISTOÉ