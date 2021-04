Feriado de Tiradentes terá mesmas regras e restrições aplicadas aos fins de semana

O Governo de Alagoas informa que, de acordo com o atual Decreto Emergencial de enfrentamento ao novo coronavírus, as mesmas regras de distanciamento social aplicadas aos fins de semana devem ser cumpridas pela população durante o Feriado de Tiradentes, comemorado na próxima quarta-feira (21).

Deste modo, fica proibida a abertura de estabelecimentos comerciais – incluindo lojas de rua, no Centro e em shopping centers. Bares e restaurantes só podem funcionar com entregas ou no sistema pegue e leve, sendo expressamente proibido o consumo local.

O acesso a praias, rios e lagoas (inclusive aos calçadões) para qualquer tipo de atividade comercial ou social, incluindo exercícios físicos, fica vedado em todo o estado durante o Dia da Inconfidência. A restrição de horário para circulação de pessoas nas ruas e logradouros públicos, das 21h às 5h, também será mantida no feriado.

Com 3.991 óbitos e 167.039 casos provocados pela Covid-19, Alagoas segue na Fase Vermelha do Distanciamento Social Controlado. Desde o início da imunização, 409.739 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença, número equivalente a 12,23% da população do estado. Outras 140.288 tiveram a segunda dose aplicada. A soma situa Alagoas como a terceira unidade da federação que mais aplicou as doses de imunizantes recebidas até o momento.

Fonte: Agência Alagoas