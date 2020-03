Ferj garante que Carioca terá fim em campo

Suspenso desde o dia 16 de março, o Campeonato Carioca vai ter fim dentro de campo, com jogos, campeão, vice e rebaixados. É o que garantiu o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. Em entrevista ao “Uol Esporte”, Rubinho repetiu a presidente da federação paraibana e disse que recebeu garantia da CBF de finalização da competição estadual.

– O Campeonato Carioca será decidido no campo, tão logo seja possível o retorno aos treinos. Não se trabalha com essa hipótese. Até porque recebemos a afirmação da CBF de que serão disponibilizadas datas para finalização – disse Rubinho ao “Uol”.

Ao GloboEsporte.com, na última sexta-feira, o secretário-geral da CBF também passara essa ideia, de que “o desejo já manifesto é de cumprir o calendário”.

– Apertar, ajustar, como vai ser feito, não é possível saber – disse Walter Feldman.

Com paralisação de atividades determinada até o dia 30 de abril, a Ferj vai consultar os clubes novamente nesta quarta-feira, dia 1º de abril. Na pauta, “análise de tendências e possibilidades”. Citou o isolamento vertical – que prevê o afastamento social apenas das pessoas que formam o chamado grupo de risco da doença (coronavírus). Rubinho não se estender sobre o assunto, mas disse que será discutido o assunto com representantes de clubes e também de atletas.

– Prevalecendo as diretrizes do isolamento vertical, haverá busca de um entendimento com os atletas para a hipótese de retomada das atividades após o retorno das férias. Tema para análise e reflexão – reforçou o dirigente.

Fonte: Globo Esporte