Ferj obtém liminar que obriga Globo a passar Flu x Bota

A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) conseguiu uma liminar que obriga a Globo a transmitir o duelo entre Fluminense e Botafogo, no domingo (5), às 16h, pela semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Caso descumpra a decisão da juíza Eunice Bittencourt Haddad – da 24a Vara Cível do Rio de Janeiro – e não passe o clássico de domingo, além de uma eventual final onde o mandante fosse signatário do contrato de transmissão com a Globo, a emissora terá de pagar R$ 5 milhões de multa a cada partida.

Globo recorrerá de decisão Procurada, a Globo informou que “não comenta casos sub judice”. Nos corredores do departamento jurídico, a decisão já foi tomada: a emissora recorrerá da decisão. A reportagem apurou que a liminar pegou o Grupo Globo de surpresa. A empresa não esperava tal estratégia da Federação do Rio, comandada no caso pelo vice-presidente jurídico, Claudio Mansur, pelo procurador-geral da entidade, Sandro Trindade, e pela advogada Joana Prado de Oliveira, que assinou a petição solicitando tal liminar.

Enquanto aguarda os desdobramentos – pedido de liminar em segundo instância e consequente julgamento do mérito -, a Globo já orientou suas equipes de transmissão e conteúdo avisadas para o caso de não conseguir reverter a decisão judicial desta sexta-feira. Ontem (2), a Globo rompeu contrato com a Ferj e os demais clubes de forma imediata, após o confronto entre Flamengo e Boavista ser exibido, ao vivo, pela FlaTV. No entendimento da emissora, houve quebra de vínculo com a exibição ao vivo da partida.

O Flamengo se baseou na recente Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, em que são alteradas a configuração dos direitos de transmissão do esporte brasileiro. O documento afirma que a exibição da partida passa a ser de responsabilidade do mandante do evento, e não mais das duas entidades envolvidas.

Fonte: UOL