Ferrugem perde mais de 30 kg e comemora: “Estou 100%”

Ferrugem já havia anunciado, ainda em 2019, que planejava perder 33 kg por ordens médicas — e ele conseguiu! Convidado do programa “Encontro” desta sexta-feira (4), o cantor disse que focou no objetivo depois de ter medo de morrer e que foi muito incentivado pela esposa, Thaís.

“O resultado que a Thaís estava tendo – ela perdeu 25kg – me fez entender que era possível. Fiz uma bateria de exames que continha 90 resultados. Desses 90 resultados, esses 90 estavam com alteração. Estava completamente comprometido. Isso me preocupou muito. Refiz os exames e estou 100%”, afirmou.

A perda de peso melhorou até mesmo a performance do pagodeiro nos palcos. “O fato de fazer um show já era um grande sacrifício. A gente tem um show que dura em torno de uma hora e meia. Quando chegava aos 40 minutos, já estava exausto, mal. Aquilo que era um sacrifício, se tornou um prazer novamente”, afirmou a Fátima.

Fonte: iG