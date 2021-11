Festa de Bom Jesus dos Navegantes e Carnaval poderá acontecer ano que vem em Penedo

Em entrevista exclusiva ao nosso repórter Valdi Fernando no programa Ponto de Encontro, o secretário de saúde de Penedo Guilherme Lopes afirmou que tanto a Festa de Bom Jesus dos Navegantes como também o Carnaval em 2022 poderá acontecer no município ribeirinho.

Guilherme Lopes disse que essas festividades de grande proporção em Penedo só poderá acontecer caso o número de vacinados estiver em um patamar alto e respeitando todos os protocolos sanitários exigidos através dos decretos governamentais para realização de eventos em Alagoas.

Caso se confirme oficialmente a realização da Festa de Bom Jesus dos Navegantes em 2022 (festa profana), Guilherme acredita que só terá acesso ao espaço de evento as pessoas que comprovarem através do cartão de vacina que tomaram as duas doses contra a Covid-19. E para as pessoas que tenham tomada apenas uma dose da vacina terão que apresentar um teste negativo PCR.

Quanto ao Carnaval de 2022, caso venha a acontecer, a tendência é que essas exigências do protocolo sanitário também sejam aplicadas para que possa dá mais seguranças a todos que vão participar.

Guilherme Lopes afirmou que essa decisão de realização de eventos de grandes proporções em Penedo caberá o prefeito Ronaldo Lopes confirmar ou não em um momento oportuno.

por Redação