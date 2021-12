Festas de réveillon promovidas pela Prefeitura de Maceió são canceladas

A Prefeitura de Maceió cancelou a realização de festas de réveillon que seriam promovidas pelo poder público. A decisão foi anunciada no fim da manhã deste sábado, mas não vale para as festas privadas, que continuam mantidas.

Em uma postagem no Twitter, o prefeito JHC afirmou que estava aguardando “informações das autoridades sanitárias e atualizações científicas”.

“A Ciência ainda tem mais dúvidas que respostas sobre a nova variante ômicron. O nosso objetivo, hoje e sempre, é salvar vidas. Maceió tem o melhor sistema de imunização do país. Teremos 90% da população com as duas doses até o final do ano”, disse o prefeito.

O cancelamento das festas públicas acontece menos de uma semana depois de a Prefeitura de Maceió ter confirmado que as festas seriam mantidas, usando como justificativa a redução de novos casos de Covid e o avanço da vacinação.

No anúncio feito neste fim de semana, JHC reforçou que a Prefeitura de Maceió segue apostando na vacina e fez um apelo à população para que busquem a imunização.

Fonte: G1/AL