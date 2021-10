Festival de Música de Penedo é encerrado com apresentações abertas ao público

O Festival de Música de Penedo foi encerrado na noite da última sexta-feira, 15, com apresentações no Largo da Igreja São Gonçalo Garcia e no Theatro Sete de Setembro.

A 12ª edição do festival incluído no calendário anual da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) levou o chorinho do músico penedense Wellington Pinheiro ao Centro Histórico da cidade.

Acompanhado por seu grupo e pelo violinista Willbert Fialho, outro convidado do festival promovido pela Ufal em parceria com a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas, Wellington mostrou por que é referência no estilo que tem a cara do Brasil.

Em seguida, o Maestro Mozart Vieira (Orquestra Meninos de São Caetano) reuniu um grupo seleto de músico para apresentar um repertório de alta qualidade, botando o frevo no espaço público, com seu estilo extrovertido e interativo com o público.

A programação musical foi concluída com show do artista Flávio Venturini no palco do Theatro Sete de Setembro, fechando o Festival de Música de Penedo em grande estilo, com canções que marcaram os anos 80 e novas composições do músico que começou a carreira no Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, e ganhou projeção com o grupo 14 Bis.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP