Fiéis voltam ao Vaticano para bênção dominical

Após meses de restrições devido à pandemia, fiéis voltaram a se reunir pela primeira vez neste domingo (24) na Praça de São Pedro, no Vaticano, para receber a tradicional bênção dominical do Papa Francisco.

Foi a primeira vez desde 10 de março que a presença de fiéis foi permitida no local. Até mesmo as celebrações da Semana Santa foram realizadas com a praça vazia.

Assim como a Itália, o Vaticano também começou a promover a reabertura gradual. Pelas fotos, é possível ver que o número de pessoas foi controlado para evitar aglomeração.

Os museus italianos começaram a reabrir em 18 de maio, como parte de uma redução gradual das medidas de bloqueio no país, onde quase 33 mil pessoas morreram devido ao coronavírus.

A pandemia diminuiu drasticamente o fluxo de fundos para os cofres do Vaticano. Os museus receberam cerca de 7 milhões de visitantes no ano passado e são a principal fonte de renda da Santa Sé, gerando anteriormente US $ 100 milhões anuais.

Mesmo após a reabertura, as autoridades temem que medidas de segurança aprimoradas, requisitos de distanciamento social, novos regulamentos de saúde e uma escassez esperada de turistas internacionais corroam as vendas de ingressos e souvenir.

Fonte: G1