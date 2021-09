Fifa notifica CBF, AFA e Conmebol e abre investigação

A Fifa abriu uma investigação a respeito da suspensão da partida entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pelo ge. A CBF foi notificada. A entidade que comanda o futebol mundial também pediu informações à Conmebol e à AFA.

A CBF agora tem um prazo inicial de seis dias para o envio de documentos e informações para a sua defesa. A investigação da Fifa é sobre uma possível violação do artigo 14 de seu Código Disciplinar, que diz respeito a partidas abandonadas ou que não foram concluídas.

Qualquer infração ao artigo prevê multa mínima de 10 mil francos suíços (R$ 56 mil) e “medidas disciplinares adicionais”, caso a partida não seja remarcada. A intenção da Fifa é ter um desfecho rápido sobre o caso.

Ainda nesta segunda, a entidade emitiu uma nota oficial na qual sinalizava tal investigação. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o que aconteceu em São Paulo foi uma “loucura”.

– Vimos o que aconteceu com o jogo entre Brasil e Argentina, dois dos times mais gloriosos da América do Sul. Alguns oficiais, policiais e seguranças entraram em campo após alguns minutos de jogo para tirar alguns jogadores. É uma loucura, mas precisamos lidar com esses desafios, essas questões que vêm em cima da crise do Covid – disse Infantino, em um vídeo gravado e exibido durante a reunião da ECA (Associação Europeia de Clubes).

Até o momento, a CBF emitiu duas notas oficiais a respeito do tema. Na primeira, horas depois da suspensão da partida, ela lamentou o episódio e se mostrou surpresa com a atitude da Anvisa.

Nesta segunda, a entidade reiterou que informou a AFA a respeito das restrições sanitárias vigentes no Brasil e confirmou que os argentinos estavam cientes das irregularidades dos quatro jogadores (Emiliano Martínez, Buendia, Romero e Lo Celso).

A estratégia da CBF é se isentar da responsabilidade da interrupção do jogo. Em campo, o técnico Tite reiterou aos jogadores que permanecessem no gramado da Neo Química Arena, em um sinal de que estavam dispostos a jogar. A decisão de não seguir com a partida veio dos argentinos, que não iriam adiante sem três titulares, Emiliano Martínez, Romero e Lo Celso.

Fonte: GE