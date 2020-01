Filho de Bolsonaro posta fake news para criticar Dois Papas

Eduardo Bolsonaro se mostrou crítico ao filme Dois Papas, de Fernando Meirelles, da Netflix. No entanto, para demonstrar a sua insatisfação, o filho do presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais uma “fake news” e virou piada.

Isso porque ele usou a crítica que o bolsonarista Bernardo Kruster postou no YouTube. No entanto, no vídeo, o influenciador afirma que o cineasta dirigiu os dois filmes de Tropa de Elite.

Ele acrescenta dizendo que o diretor está pagando penitência por tentar jogar a população contra a polícia, ao retratar o capitão Nascimento como um policial “mau e bandido, mas que se tornou um ícone e herói nacional”.

“O diretor do filme é o [Fernando] Meirelles, o mesmo que fez Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. O Fernando Meirelles está pagando a sua penitência com a esquerda até hoje pela besteira, para os esquerdistas, que ele fez no Tropa de Elite”, disparou Kuster no vídeo.

Na verdade, o responsável pela famosa franquia protagonizada pelo capitão Nascimento (Wagner Moura) é José Padilha, que também faz produções para a Netflix.

Ainda na gravação compartilhada pelo filho de Bolsonaro, o influencidador ataca a Netflix. “A Netflix está se tornando uma plataforma eminentemente anticristã”, opinou, ao citar o polêmico especial de Natal do Porta dos Fundos.

Eduardo Bolsonaro chegou a ser alertado da fake news por usuários no Twitter, mas manteve a postagem e não respondeu as críticas.

Fonte: RD1