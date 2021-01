Filho de Joelma vai morar com Ximbinha, diz jornal

A cantora Joelma resolveu romper relações com o seu filho, Yago Matos. O motivo é que ele foi morar com o pai, Ximbinha, na cidade de Belém (PA). As informações são do jornal Extra.

Yago é fruto do relacionamento da artista com o advogado Robson Leão, e, segundo a reportagem, Yago considera Ximbinha como seu pai. Ainda de acordo com a publicação, Joelma e Yago não seguem um ao outro no Instagram.

A assessoria de imprensa da cantora Joelma informou que ele não irá se pronunciar sobre o ocorrido por se tratar de assunto particular.

Fonte: Terra