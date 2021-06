Filho de vereador é encontrado morto com marca de tiro em Santana do Ipanema

Rodolfo Oliveira, 29 anos, foi encontrado morto com marca de tiro dentro de um carro nesta segunda-feira (28), no município de Santana do Ipanema, no Sertão alagoano. O jovem é filho do vereador Roberto Oliveira (MDB).

Há duas versões para a morte: a de que o filho do vereador tenha cometido suicídio e a de que ele tenha sido assassinato. Somente a investigação da Polícia Civil vai esclarecer o caso.

Por volta das 8h20, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) foram acionados para verificar uma possível colisão na Rua Marileide Bulhões, no bairro Monumento, mas encontraram um carro atravessado na rua, com um jovem dentro com um tiro na cabeça.

Familiares que estavam no local falaram para a polícia sobre a possibilidade de suicídio.

Os policiais militares isolaram o local e chamaram o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC).

