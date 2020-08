Filho é acusado de incendiar a casa da mãe em Palmeira dos Índios

Um jovem, cuja identidade não foi revelada, é acusado de atear fogo e destruir a residência da própria mãe, na cidade de Palmeira dos Índios, no Agreste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-AL), o fato aconteceu na noite da terça-feira (4), na avenida Rotary e atingiu todas as dependências da casa.

De acordo com informação divulgada através da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, o incêndio alcançou todas as dependências da residência e foi provocado intencionalmente por um dos filhos da moradora da casa, que fugiu do local. A guarnição da viatura ABS 010 foi até o local do sinistro e constatou que os vizinhos haviam apagado as chamas. Foram realizadas ações de evacuação da área, abertura de acesso e rescaldo.

Fonte: Sete Segundos