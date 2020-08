Filhote de baleia é encontrado morto em Jequiá da Praia

Um filhote de baleia foi encontrado morto em Jequiá da Praia, no Litoral Sul de Alagoas, na tarde desta quinta-feira (27). Segundo o Instituto Biota, o animal é da espécie jubarte e foi encontrado por moradores da região, que acionaram as equipes.

Com esse filhote, o Biota contabilizou 13 animais encontrados nas últimas 24h em Alagoas sendo 6 tartarugas no Litoral Norte, 5 no Litoral Sul e dois 2 golfinhos, um deles encontrado morto em Maceió.

O vídeo, gravado por Danielle Mello, mostra que o animal encalhou num trecho deserto da praia. O local é de difícil acesso e os pesquisadores precisam de um carro com tração para chegar até onde a baleia está.

Foi solicitada ajuda da prefeitura de Jequiá da Praia, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos hidricos de Alagoas (Semarh) e do ICMBio para que o trabalho de remoção do corpo do animal seja realizado na sexta (28).

Fonte: G1/AL