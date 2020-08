Filipe Toledo deixa CTI: ‘Foi grave, mas estou super bem’

O apresentador Filipe Toledo, da TV Gazeta de Alagoas, afiliada Rede Globo, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) na manhã desta terça-feira (18) e agora vai ficar em observação no quarto do hospital. Ele sofreu um infarto na madrugada do domingo (16).

Pouco antes da transferência para o quarto, Toledo falou com o G1 por mensagens de texto. “Assusta, foi grave, mas estou super bem”.

Ele apresentou o AL 2 normalmente na sexta (14), estava de folga no fim de semana e passou o sábado bem. “Deitei para dormir e veio a fisgada”, disse.

O infarto foi provocado por uma obstrução da artéria coronária esquerda ramo descendente anterior, que irriga boa parte do coração. O exame médico identificou uma obstrução de 99%, reduzindo drasticamente o fluxo de sangue no músculo cardíaco, gerando dor no peito, nas costas e no estômago.

No Instagram, Toledo postou uma selfie tirada no hospital e escreveu: “Está tudo bem!!!”

Desde que souberam que ele estava hospitalizado, muitos fãs e amigos têm feito postagens desejando melhoras e uma recuperação rápida ao apresentador. Algumas dessas publicações foram repostadas por ele em agradecimento.

Fonte: G1/AL