Fim de semana deve ser de períodos curtos de sol e possibilidade de chuva

A meteorologia prevê um fim de semana de períodos curtos de sol e possibilidade de chuva em Alagoas. O tempo nublado deve predominar no domingo (13) em todas as regiões. A informação é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Nessa sexta-feira (11), os termômetros variam entre 21°C e 33°C, também com variação de nebulosidade e períodos curtos de sol.

Confira a previsão para sábado (12) e domingo (13):

Sábado

Maceió

Clima: Possibilidade de chuva leve intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã. Nebulosidade variável no restante do período

Variação de temperatura: 24º a 29º

Agreste

Clima: Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens

Variação de temperatura: 22º a 32º

Baixo São Francisco

Clima: Possibilidade de chuva leve intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã. Nebulosidade variável no restante do período

Variação de temperatura: 24º a 30º

Litoral

Clima: Possibilidade de chuva leve intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã. Nebulosidade variável no restante do período

Variação de temperatura: 24º a 29º

Sertão

Clima: Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens

Variação de temperatura: 22º a 33º

Zona da Mata

Clima: Possibilidade de chuva leve intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã. Nebulosidade variável no restante do período

Variação de temperatura: 24º a 30º

Domingo

Maceió

Clima: Possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia e durante a noite. A tarde, nebulosidade variável

Variação de temperatura: 24º a 28º

Agreste

Clima: Possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia e durante a noite. A tarde, nebulosidade variável

Variação de temperatura: 22º a 30º

Baixo São Francisco

Clima: Possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia e durante a noite. A tarde, nebulosidade variável

Variação de temperatura: 24º a 29º

Litoral

Clima: Possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia e durante a noite. A tarde, nebulosidade variável

Variação de temperatura: 24º a 29º

Sertão

Clima: Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração durante o período

Variação de temperatura: 20º a 31º

Zona da Mata

Clima: Possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia e durante a noite. A tarde, nebulosidade variável

Variação de temperatura: 24º a 28º

