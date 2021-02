Fim de semana deve ser de sol e temperaturas altas em todo o estado

O sol deve predominar em todas as regiões de Alagoas neste fim de semana, segundo previsão divulgada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). No Sertão e no Litoral, a temperatura pode atingir a marca de 36ºC.

Na capital alagoana, a sexta-feira (19) também vai ser ensolarada. Já no Agreste, o tempo fica parcialmente nublado. Em todo o estado, a noite é de tempo seco.

No fim de semana, as temperaturas mínima e máxima variam entre 20°C e 36ºC no Sertão do estado. Nesta sexta, a temperatura na capital alagoana fica entre 24ºC e 31ºC.

Sábado

Maceió

Clima: predomínio de sol na maior parte do dia e tempo seco à noite

Variação de temperatura: 24ºC a 32ºC

Agreste

Clima: predomínio de sol na maior parte do dia com poucas nuvens e predomínio de tempo seco à noite

Variação de temperatura: 22ºC a 34ºC

Baixo São Francisco

Clima: predomínio de sol com poucas nuvens e tempo seco à noite predomínio de tempo seco

Variação de temperatura: 24ºC a 32ºC

Litoral

Clima: sol na maior parte do dia e no decorrer da tarde e noite predomínio de tempo seco

Variação de temperatura: 20ºC a 36ºC

Sertão

Clima: sol entre poucas nuvens e tempo seco à noite

Variação de temperatura: 20ºC a 36ºC

Zona da Mata

Clima: sol na maior parte do dia com predomínio de tempo seco

Variação de temperatura: 23ºC a 33ºC

Domingo

Maceió

Clima: predomínio de sol durante todo o dia. À noite, o tempo é seco

Variação de temperatura: 25ºC a 31ºC

Agreste

Clima: sol predomina na maior parte do dia. À noite, o tempo é seco

Variação de temperatura: 22ºC a 34ºC

Baixo São Francisco

Clima: sol predomina durante a maior parte do dia. À noite, o tempo é seco

Variação de temperatura: 24ºC a 32ºC

Litoral

Clima: Predomínio de sol durante o dia. No período da noite, possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no norte da região

Variação de temperatura: 24ºC a 32ºC

Sertão

Clima: Sol na maior parte do período. À noite, o tempo é seco

Variação de temperatura: 20ºC a 36ºC

Zona da Mata

Clima: Predomínio de sol durante o dia. No período da noite, possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no norte da região

Variação de temperatura: 23ºC a 33ºC.

Fonte: G1/AL