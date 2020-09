Fim de semana em Alagoas deve ser de sol e chuva rápida

O fim de semana vai ser de tempo instável em Alagoas, com possibilidade de chuva rápida no sábado e dia ensolarado no domingo. Em Maceió, a previsão para esta sexta-feira (4) é de chuva rápida à noite, e a temperatura máxima pode chegar a 29°C na capital.

O tempo pode esfriar no Sertão no sábado (5) e no domingo (6), com mínima de 20°C.

As informações são da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). Confira os detalhes abaixo:

Sábado

Maceió

Clima: nebulosidade variável com possibilidade de chuva rápida no decorrer do período

Variação de temperatura: 23ºC a 28ºC

Agreste

Clima: períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens

Variação de temperatura: 21ºC a 29ºC

Baixo São Francisco

Clima: nebulosidade variável com possibilidade de chuva rápida no decorrer do período

Variação de temperatura: 22ºC a 28ºC

Litoral

Clima: nebulosidade variável com possibilidade de chuva rápida no decorrer do período

Variação de temperatura: 22ºC a 28ºC

Sertão

Clima: períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens

Variação de temperatura: 20ºC a 30ºC

Zona da Mata

Clima: nebulosidade variável com possibilidade de chuva rápida no decorrer do período

Variação de temperatura: 22ºC a 28ºC

Fonte: G1/AL