Fim de semana em Alagoas pode ter temperaturas mais quentes do ano

O sol vai predominar em Alagoas nesse fim de semana. A previsão é de tempo ensolarado e muito calor, com temperaturas altas. A informação é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

O meteorologista da Sala de Alerta da Semarh, Vinícius Nunes Pinho, fala que esse fim de semana pode ser o mais quente do ano.

“Esse final de semana, por exemplo, devemos ter algumas das temperaturas mais altas deste ano em Alagoas. A massa de ar seco junto com uma baixa umidade no ar faz com que a temperatura fique ainda mais elevada”, disse o meteorologista.

Em Maceió, a temperatura mínima no final de semana deve ficar em 24ºC e a máxima pode chegar a 33ºC. Nessa sexta (9), a temperatura fica entre 25ºC e 32ºC.

A previsão de sol segue para todas as regiões de Alagoas no sábado (10) e também no domingo (11).

Confira a previsão do tempo para o fim de semana

Sábado

Maceió

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 25ºC a 32ºC

Agreste

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 24ºC a 33ºC

Baixo São Francisco

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 25ºC a 33ºC

Litoral

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 25ºC a 33ºC

Sertão

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 22ºC a 38ºC

Zona da Mata

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 24ºC a 32ºC

Domingo

Maceió

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 24ºC a 33ºC

Agreste

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 23ºC a 34ºC

Baixo São Francisco

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 24ºC a 33ºC

Litoral

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 24ºC a 33ºC

Sertão

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 22ºC a 38ºC

Zona da Mata

Clima: sol na maior parte do período

Variação de temperatura: 23ºC a 33ºC

