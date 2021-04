Fim de semana será de chuva em regiões de Alagoas, aponta Sala de Alerta

A previsão do tempo para este final de sermana mostra que deve seguir chovendo em Alagoas, com momentos intercalados de tempo seco na maioria das regiões, principalmente na Faixa Litorânea do Estado. Apesar disso, a previsão mostra que essas chuvas serão em menor intensidade que nos últimos dias. As informações são do boletim da Sala de Alerta da Secretaria do Meio Ambiente e Dos Recursos Hídricos (Semarh), divulgado nesta sexta-feira (16).

No sábado (17), possíveis pancadas de chuvas e nebulosidade ao longo do dia em Maceió, Litoral, Baixo São Francisco e Zona da Mata. Nestas regiões, os termômetros variam entre 22°C e 29°C. No Sertão e Agreste alagoano, curtos períodos de sol intercalados com nuvens, com mínima de 23°C e máxima de 34°C.

O cenário de chuvas e nebulosidade variável volta a se repetir no domingo (18). No Agreste, tempo nebuloso no decorrer da manhã e noite. À tarde, possibilidade de chuva passageira com temperatura mínima que atinge os 23°C. O Sertão alagoano pode registrar mínima de 23º C e máxima de 35º C. Já na capital alagoana, a temperatura mínima deve ser de 22ºC, com máxima podendo chegar aos 30ºC.

A Sala de Alerta segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento. É fundamental o acompanhamento diário da previsão do tempo, juntamente com o monitoramento dos níveis dos rios pelo site da SEMARH através dos links: http://www.semarh.al.gov.br/tempo-e-clima/previsao e http://www.semarh.al.gov.br/boletim-hidrologico respectivamente.

Fonte: TNH1 com Ascom Semarh