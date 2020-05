Fim de semana será de tempo instável em Alagoas

O final de semana será de chuva em Alagoas. Segundo aponta a previsão da Sala de Alerta da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), divulgada nesta sexta-feira (15), o tempo ficará instável, com temperaturas que podem chegar aos 36ºC em algumas regiões, mas com chuvas no decorrer dos dias.

No sábado (16), haverá períodos curtos de sol com variação de nuvens. No Agreste, os termômetros atingem temperatura mínima de 22ºC e máxima de 33ºC. Na Zona da Mata, 24ºC e 30ºC, respectivamente.

Já para o domingo (17), as mínimas previstas para Maceió e Baixo São Francisco são de 24ºC, e até 22ºC no Sertão. A tendência é que o céu continue nublado e com potencial para chuvas durante todo o dia.

A Sala de Alerta segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento. A previsão do tempo pode ser conferida diariamente em http://www.semarh.al.gov.br/tempo-e-clima/previsao, bem como no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível para a plataforma Android e iOs.

com Assessoria