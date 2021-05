Finais do Carioca serão dias 15 e 22

As finais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense serão realizadas nos próximos dois sábados, dias 15 e 22 de maio. Os clássicos vão ser disputados no Maracanã, às 21h15, em jogos que terão transmissão da Record na TV aberta e no pay-per-view dos clubes.

O Fla garantiu a vaga após vencer com tranquilidade o Volta Redonda. No primeiro jogo, fez 3 a 0 no Raulino de Oliveira. No Maracanã, 4 a 1 com grande atuação de Gabigol. Já o Fluminense teve maior dificuldade com a Portuguesa, empatando a ida por 1 a 1, mas vencendo neste domingo por 3 a 1.

A decisão será uma reedição da última temporada, quando o Flamengo acabou ficando com o título, vencendo os dois jogos, por 2 a 1 e 1 a 0.

Fonte: LANCE