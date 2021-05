Finais dos Estaduais têm clássicos de Norte a Sul do Brasil (e algumas zebras); veja o raio-X das decisões

FINAIS DOS ESTADUAIS 2021

Alagoano

Final: CSA x CRB

Primeiro jogo: CRB 0 x 0 CSA

Data e local: sábado (22/05), às 16h45, no Rei Pelé

Histórico

Dois maiores campeões do estado, CSA (39) e CRB (31) decidiram as última seis finais em Alagoas. Tri entre 2015 e 2017, o CRB impediu o… tri do rival no ano passado e agora vai em busca do bi.

Situação do confronto

Ninguém tem vantagem. Outro empate leva a disputa para os pênaltis.

Amazonense

Final: Manaus x São Raimundo

Primeiro jogo: São Raimundo 2 x 1 Manaus

Data e local: sábado (22/05), às 16h05, na Arena da Amazônia

Histórico

Maior campeão do maior estado do país, o Nacional não leva a taça para casa desde 2015 – e tampouco será desta vez. Nesse período, o Manaus não só venceu seu primeiro Estadual como também emendou o tri entre 2017, 2018 e 2019. Já o tradicional São Raimundo foi campeão sete vezes, só que a última há 15 anos… em 2006.

Situação do confronto

Com a vitória na ida, o São Raimundo precisa apenas de um empate para garantir o título. Já ao Manaus, que joga por dois resultados iguais por ter a melhor campanha da primeira fase, basta uma vitória simples (um gol de diferença).

Baiano

Final: Bahia de Feira x Atlético-BA

Primeiro jogo: Atlético-BA 2 x 2 Bahia de Feira

Data e local: domingo (23/05), às 16h, na Arena Cajueiro

Histórico

É a primeira vez, em 116 anos de história, que o Campeonato Baiano tem uma final com equipes do interior. A última vez que o Baianão contou com uma final sem Bahia ou Vitória foi em 1968, quando Galícia (de Salvador) sagrou-se campeão em cima do Fluminense de Feira.

Situação do confronto

Quem vencer, fica com o título. Em caso de novo empate, o Estadual será decidido nos pênaltis.

Capixaba

Final: Rio Branco VN x Real Noroeste

Primeiro jogo: Real Noroeste 0 x 0 Rio Branco VN

Data e local: domingo (23/05), às 15, no Olímpio Perim

Histórico

O Rio Branco VN faturou seu único título estadual no ano passado, enquanto o Real Noroeste foi vice nas duas temporadas anteriores – mas ainda não levantou a taça. O maior campeão é o Rio Branco, com 37 conquistas, mas que só venceu duas vezes nos últimos 35 anos (em 2010 e 2015).

Situação do confronto

Com o resultado de 0 a 0, quem vencer no jogo de volta garante o título. Na final do Estadual não existe nenhum tipo de vantagem, em caso de um novo empate, a disputa da vaga será nas cobranças de pênaltis.

Carioca

Final: Flamengo x Fluminense

Primeiro jogo: Fluminense 1 x 1 Flamengo

Data e local: sábado (22/05), às 21h05, no Maracanã

Histórico

Se o Fluminense for campeão, igualará o Botafogo no número de títulos ganhos neste século (quatro). Já o Flamengo, o maior vencedor no Rio de Janeiro, pode ser tricampeão pela sexta vez, de olho num tetracampeonato que só Botafogo e Fluminense têm.

Situação do confronto

Não há vantagem: empate leva para os pênaltis. Quem vencer é o campeão carioca de 2021.

Catarinense

Final: Avaí x Chapecoense

Primeiro jogo: a ser disputado

Data e local: domingo (23/05), às 16h, na Ressacada / quarta (26/05), às 16h, na Arena Condá

Histórico

Com 17 taças, o Avaí tenta se igualar ao Figueirense (18) como maior campeão. Atual campeã, a Chapecoense aparece na quinta posição do ranking de títulos, com sete.

Situação do confronto

Melhor colocada na primeira fase da competição, a Chape joga por resultados iguais para ficar com o troféu

Cearense

Final: Fortaleza x Ceará

Primeiro jogo: jogo único

Data e local: domingo (23/05), às 17, no Castelão

Histórico

Os dois maiores estaduais se encontram pelo quarto ano seguido na final. Nos dois últimos, o Fortaleza levou a melhor e se aproximou do rival em número de títulos: tem 43 contra 45 do Ceará.

Situação do confronto

Com campanha melhor, o Fortaleza tem a vantagem do empate na final com Ceará.

Gaúcho

Final: Grêmio x Inter

Primeiro jogo: Inter 1 x 2 Grêmio

Data e local: domingo (23/05), às 16h, na Arena do Grêmio

Histórico

O Grêmio vai em busca do tetra, enquanto o Inter não conquista o título estadual desde 2016, quando emplacou o hexa. No total, o Colorado leva vantagem diante do rival: 45 x 39.

Situação do confronto

Com a vitória na ida, o Grêmio joga pelo empate no jogo da volta para ser campeão. O Inter precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal ou por um para levar a decisão aos pênaltis – não há o critério do gol qualificado.

Goiano

Final: Vila Nova x Grêmio Anápolis

Primeiro jogo: Grêmio Anápolis 1 x 1 Vila Nova

Data e local: sábado (23/05), às 16h, no Oba

Histórico

O Vila Nova vai em busca de um título que não conquista desde 2005 e que pode recolocá-lo na segunda posição no ranking de maiores campeões estaduais. Hoje, o Goiás lidera a lista, com 28, à frente do Vila e do atual campeão Atlético, ambos com 15. O Grêmio busca um título inédito, o primeiro de um time do interior desde 2004, quando o CRAC levou a taça.

Situação do confronto

Quem vencer conquista o título, sendo que novo empate por qualquer placar leva a disputa para os pênaltis.

Maranhense

Final: Moto Club x Sampaio Corrêa

Primeiro jogo: Sampaio Corrêa 1 x 0 Moto Club

Data e local: domingo (23/05), às 10h, no Castelão

Histórico

Mais um Estadual que colocará frente a frente os dois maiores vencedores. Atual campeão, o Sampaio Corrêa tem 34 taças. O Moto Club soma 26.

Situação do confronto

Com o triunfo na ida, o Sampaio Corrêa está a uma nova vitória ou um empate de conquistar o título, enquanto o Moto Club terá de derrotar o rival por dois ou mais gols de diferença para ser campeão. Uma vitória do Papão por um gol de diferença, por sua vez, leva a decisão para os pênaltis.

Mato Grossense

Final: Cuiabá x Operário

Primeiro jogo: Operário 1 x 2 Cuiabá

Data e local: domingo (23/05), às 9h, na Arena Pantanal

Histórico

Na última década, Cuiabá e Operário fizeram a decisão em duas temporadas – 2015 e 2019, ambos com triunfo do clube da capital. Enquanto o Cuiabá tenta conquistar o décimo título neste século, o clube de Várzea Grande quer quebrar um jejum que vem desde 2002.

Situação do confronto

Com a vitória no jogo de ida, o Cuiabá pode jogar por um empate para ficar com a taça. Do outro lado, o Operário deve ganhar por dois gols de diferença. Em caso de vitória pela diferença mínima, a decisão vai para os pênaltis.

Mineiro

Final: Atlético-MG x América-MG

Primeiro jogo: América-MG 0 x 0 Atlético-MG

Data e local: sábado (22/05), às 16h30, no Mineirão

Histórico

O Atlético disputa sua 15ª final seguida de Campeonato Mineiro. É a terceira maior sequência na história da competição, só atrás do Cruzeiro, com 26 decisões entre 1965 e 1990, e o próprio Galo, que jogou 18 finais entre 1974 e 1991. Já o América volta à final tentando repetir o feito de 2016, a última vez que ficou entre os dois primeiros colocados. Na ocasião, o Coelho superou os atleticanos.

Situação do confronto

Por ter melhor campanha, o Atlético pode empatar o duelo da volta e mesmo assim ficar com a taça. Já o América precisa da vitória.

Paraense

Final: Paysandu x Tuna Luso

Primeiro jogo: Tuna Luso 4 x 2 Paysandu

Data e local: domingo (23/05), às 17h, na Curuzu

Histórico

Dez vezes campeão estadual, a Tuna Luso mira a quebra de um jejum que já chega a 33 anos. Maior campeão paraense, o Paysandu tem a chance de ampliar o histórico em relação ao rival Remo: são 48 títulos contra 46.

Situação do confronto

A Tuna Luso pode perder até por um gol de diferença que encerra a sequência de oito campeonatos seguidos para a dupla RePa. Em desvantagem, o Paysandu precisa de um triunfo por dois gols para levar aos pênaltis. Vitória por, ao menos, três gols de diferença dá o caneco ao Papão da Curuzu.

Paulista

Final: São Paulo x Palmeiras

Primeiro jogo: Palmeiras 0 x 0 São Paulo

Data e local: domingo (23/05), às 16h, no Morumbi

Histórico

Sem ganhar o título paulista desde 2005, o São Paulo pode igualar o Santos se chegar à 22ª conquista na história. Campeão em 23 edições, o Palmeiras tem a chance de ser bi pela terceira vez. O Choque-Rei faz a final do Paulistão pela quinta vez. Até agora, dois títulos para cada clube.

Situação do confronto

Um novo empate leva a decisão do título para os pênaltis. Se tiver um vencedor no tempo normal, ele será o campeão.

Pernambucano

Final: Náutico x Sport

Primeiro jogo: Sport 1 x 1 Náutico

Data e local: domingo (23/05), às 16h, nos Aflitos

Histórico

Já fazem 53 anos desde a última vez em que o Náutico foi campeão sobre o Sport. Com dez títulos neste período sobre o rival e maior vencedor do futebol local, o Leão tem quase o dobro de conquistas em relação ao Timbu (42×22).

Situação do confronto

Mesma situação de São Paulo. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Se houver vencedor, ele leva a taça.

Piauense

Final: Altos x Fluminense-PI

Primeiro jogo: Fluminense-PI 1 x 2 Altos

Data e local: sábado (22/05), às 16h, na Arena Colorada

Histórico

O Fluminense disputa a final do Piauiense pela primeira vez na história. O clube, inclusive, voltou à elite do estado após mais de quatro décadas. Fundado em 2013, o Altos busca o seu terceiro título. O Jacaré foi bicampeão em 2017 e 2018 e pode igualar, em número de conquistas, os extintos Militar Sport Club, de Teresina, e a dupla Internacional e Flamengo, da cidade de Parnaíba.

Situação do confronto

Com a vitória na ida, o Altos joga por um empate para ficar com a taça. O Fluminense-PI precisa vencer por um gol (para levar a disputa para os pênaltis) ou por diferença superior (para ficar com o troféu).

Sergipano

Final: Lagarto x Sergipe

Primeiro jogo: Sergipe 3 x 1 Lagarto

Data e local: sábado (22/05), às 17h30, no Barretão

Histórico

Maior campeão sergipano, o Sergipe pode chegar ao seu 36º título, ampliando a vantagem para o Confiança, que tem 22 taças. O novato Lagarto, com 12 anos de fundação, disputa sua primeira final estadual.

Situação do confronto

O Sergipe pode empatar ou perder por um gol de diferença que fica com o título. Já o Lagarto precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça inédita.