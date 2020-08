Final entre CSA e CRB tem horário e escala de arbitragem definidos

O árbitro Dênis da Silva Ribeiro Serafim (CBF-AL) vai apitar a final do Campeonato Alagoano 2020 entre CSA e CRB marcada para as 21h desta quarta-feira, 05, no Estádio Rei Pelé. A escala de arbitragem e o horário da partida foram definidos na manhã desta terça, 04, pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).

Dênis será auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo (CBF-AL) e Maxwell Rocha Silva (CBF-AL). Já Jonata de Souza Gouveia (CBF-AL) fica como 4º árbitro do confronto. Charles Hebert C. Ferreira (CBF-AL) fecha o quadro como analista.

Para chegar ao último jogo do torneio, o CSA eliminou o Murici com goleada. O placar de 4 a 0 construído no segundo tempo fez o Azulão chegar pela 5ª vez consecutiva na final do estadual. E o adversário será o mesmo dos anos anteriores: o rival CRB. O time marujo busca o tricampeonato.

O Galo passou pelo ASA nos pênaltis após empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar. O Alvirrubro decide a competição pelo 9º ano seguido. Neste período, o CRB conquistou cinco títulos.

Disputa pelo 3º lugar

A decisão do 3º e 4º lugar entre ASA e Murici será comandada pelo árbitro Rafael Carlos Salgueiro Lima (CBF-AL), assistido por Ana Paula dos Santos (CBF-AL) e Wellington Thiago de Almeida (FAF). Wiomar Santana de Oliveira (FAF) será o 4º árbitro e, Silvio Acioli dos Santos (FAF), o analista.

Fonte: TNH1