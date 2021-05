Fiocruz: Produção de vacina será paralisada por falta de IFA

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou nesta quinta-feira que vai interromper o envase de doses da vacina contra a covid-19 de Oxford/AstraZeneca por alguns dias na próxima semana por falta de insumo farmacêutico ativo (IFA).

Segundo a Fiocruz, a quantidade de IFA disponível atualmente vai sustentar a produção de vacinas até meados da próxima semana, garantido dessa forma as entregas até a primeira semana de junho. Depois disso, no entanto, a fundação depende da chegada de mais insumos da China.

“Até chegada do IFA dia 22 haverá interrupção na produção de alguns dias na próxima semana. Se houver impacto nas entregas será comunicado mais à frente. As entregas permanecem semanais, às sextas, conforme pactuado com o Ministério da Saúde, seguindo logística definida pela pasta”, disse a fundação, em comunicado.

Mais cedo, o Instituto Butantan havia informado que vai interromper na sexta-feira o envase da CoronaVac, vacina contra Covid-19 da chinesa Sinovac SVA.O, também por falta do IFA do imunizante mediante entraves no envio pela China.

O Butantan aguardava a liberação de um novo lote do IFA pela China nesta quinta-feira, mas o presidente do instituto, Dimas Covas, antecipou na véspera que a previsão não se cumpriria e que não há previsão para que os chineses liberem a próxima exportação.

Em nota, o Butantan informou que entregará na sexta 1,1 milhão de doses ao Ministério da Saúde, totalizando mais de 47 milhões de doses entregues, mas que terá de interromper a produção no mesmo dia.

Fonte: Terra