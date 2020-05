Firmino é eleito 5º melhor brasileiro nos últimos cinco anos

O Onefootball iniciou uma contagem regressiva que vai passar pelos 20 melhores jogadores brasileiros em atividade nos últimos cinco anos – de 2015 para cá.

Após escolher os 20 melhores no futebol brasileiro, a redação se reuniu para ampliar o debate para os brasileiros em nível mundial, e agora é a vez de Roberto Firmino, do Liverpool.

5. Firmino | Liverpool

Firmino chegou à Seleção Brasileira após se destacar no Hoffenheim. Até então, ele era desconhecido de boa parte do público brasileiro. Mas ao ser contratado pelo Liverpool, em 2015, tudo mudou.

Com Klopp, o brasileiro passou a atuar mais avançado, acumulando gols e assistências. Firmino provou ser um atacante capaz de realizar muitas funções em campo. Com Salah e Mané, formou um dos trios ofensivos de maior sucesso dos últimos anos.

A desconfiança do torcedor desapareceu. E, com o passar dos anos, Firmino passou a ser presença constante na Seleção. Ele disputou a Copa do Mundo de 2018 e foi campeão da Copa América de 2019.

No Liverpool, conquistou a torcida, ganhou música e se tornou o brasileiro com mais gols na história da Premier League. O sorriso marcante de Firmino ganhou ainda mais motivos para aparecer depois da conquista da Champions League na temporada passada.

Aos 28 anos, é possível dizer que Firmino é um dos brasileiros com a trajetória mais vitoriosa no futebol desde 2015. Passou de quase desconhecido do público brasileiro para um dos atacantes mais pedidos na Seleção. No clube, Bobby, como é carinhosamente chamado pela torcida, virou ídolo.

Fonte: Globoesporte