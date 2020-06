Firmino é o primeiro alagoano a vencer a Premier League

Inédito: o Liverpool é o campeão da Premier League! Após 30 anos, os Reds se consagraram mais uma vez como campeões ingleses e chegaram ao 19º título na Inglaterra. A taça veio após a vitória do Chelsea sobre o Manchester City, por 2 a 1, nesta quinta-feira (25). Sendo o único atacante brasileiro no elenco, Roberto Firmino se tornou o primeiro alagoano a vencer a competição.

Ele comemorou a conquista e revelou sentir-se honrado com o momento. “É legal ficar marcado na história de um dos maiores clubes do mundo. Uma honra ajudar a elevar o nome do Liverpool. Depois das conquistas da Champions, da Supercopa e do Mundial, faltava mesmo a Premier League. Queria agradecer primeiramente a Deus e a toda minha família por mais esse momento. E também aos meus companheiros e a todos do clube por fazerem tudo isso acontecer e se tornar possível. Trabalhamos demais e fomos recompensados”, disse.

Peça fundamental na conquista do clube inglês, Firmino ressaltou que o título coroou a geração vitoriosa do Liverpool. “Estou feliz demais, realizado mesmo. Deus é muito bom o tempo todo. Lutamos por esse título há muito tempo, que escapou por um ponto na última temporada. Agora ele veio de forma brilhante e merecida para coroar essa geração do Liverpool, comandada por um treinador fantástico. A gente esperava por esse dia e ele chegou. Pena que com os portões fechados, sem a festa que nossos torcedores merecem”, lembrou.

A Premier League foi criada em 1992 e, apesar de ser o segundo maior campeão da Inglaterra, os Reds ainda não haviam conquistado o troféu. Embalados por uma trilha sonora especial, os torcedores empurravam a equipe em Anfield durante a temporada. Por isso, Firmino dedicou o campeonato a torcida do Liverpool.

“O torcedor esperava ansioso por esse momento. E essa conquista é deles, que nos empurram de uma forma impressionante, principalmente no Anfield. ‘You’ll Never Walk Alone’ é de arrepiar, mexe até com os adversários. Embalou mais um título, o que faltava”, completou.

O clube realizou uma campanha espetacular com 28 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 31 jogos. Ainda restam sete rodadas na competição. Com este troféu, o Liverpool superou o Manchester City ao ser campeão em sete rodadas de antecedência. Além da conquista inédita da Premier League, Firmino conquistou, com a camisa vermelha, a Champions League, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes.

Roberto Firmino chegou ao Liverpool em 2015 e conta com 77 gols em 237 partidas pelos Reds, além de 142 vitórias, 55 empates e 40 derrotas.

Fonte: Globoesporte