Fiscalização ambiental resgata mais de 200 aves em Alagoas

Fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apreenderam 215 aves no entorno da Estação Ecológica (Esec) e da Área de Proteção Ambiental (APA) de Murici, na Zona da Mata de Alagoas. Essa fiscalização faz parte da Operação Curupira, que concluiu a última ação do ano nesta sexta-feira (31).

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Outros dois homem foram conduzidos por manter aves silvestres em cativeiro.

Durante a fiscalização, que iniciou no último dia 25 e foi a quinta do ano, foram aplicadas 11 multas, totalizando a quantia de R$ 79.055,00.

Balanço da 5ª edição da Operação Curupira:

215 aves apreendidas

9 carcaças de animais silvestres recolhidos, sendo 3 de tatu verdadeiro, 2 de tamanduá mirim, 2 de quati, 1 de jacaré e 1 de lagarto teju

250 gaiolas e alçapões destruídos

7 tatuzeiras recolhidas

3 espingardas apreendidas

A fiscalização contou com o apoio do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da PM-AL. Em todo ano de 2021, foram recolhidas 1.265 aves silvestres na região de Murici.

Nos últimos cinco anos de atuação, as equipes do ICMBio, IMA e BPA apreenderam 4.872 aves na região, além de 202 de espingardas.

Fonte: G1/AL