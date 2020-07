Fiscalização ambiental resgata mais de 200 pássaros em área protegida em Murici

Uma fiscalização ambiental na Área de Proteção Ambiental (APA) e Estação Ecológica (Esec) de Murici, na Zona da Mata de Alagoas resultou no resgate de 216 pássaros capturados ilegalmente. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (1º) pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA).

Entre as espécies resgatadas estava uma Tangara fastuosa, ave conhecida como Sairá Pintor, que é ameaçada de extinção.

De acordo com o IMA, foram apreendidas seis tatuzeiras (tipo de armadilha para tatu), além de três espingardas, cinco canos e 12 armadilhas. As ações ocorreram nos dias 27, 29 e 30 de junho de 2020, e o órgão expediu oito autos de infração, somando R$ 67 mil de multa.

Participaram da operação o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

Ainda segundo o IMA, alguns animais foram soltos, mas outros tiveram que ser encaminhados ao Centro de Triagem e Animais Silvestres (Cetas), no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para receber tratamento até que tenham condições de ser reintroduzidos à natureza.

É considerado crime ambiental pôr em cativeiro animais da fauna silvestre nativa sem a devida licença do órgão competente. O IMA explica que muitas das aves vítimas de caçadores são destinadas ao mercado ilegal, tanto por vendedores, compradores que podem ser considerados infratores, traficantes e colaboradores. Os responsáveis pelo crime podem sofrer pena de detenção de seis meses a um ano, responder processo administrativo e pagar multa.

Fonte: G1/AL