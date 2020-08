Fiscalização flagra irregularidades e apreende veículos de transporte intermunicipal em Alagoas

Durante a pandemia do coronavírus, a fiscalização dos transportes intermunicipais continua. Mais de 2 mil veículos foram abordados somente nas duas últimas semanas, segundo informou a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal) nesta terça-feira (18). 22 condutores foram notificados e 21 veículos apreendidos (sendo a maioria em Rio Largo).

Na fiscalização, os agentes observam se o decreto governamental que determina regras de prevenção ao novo coronavírus está sendo cumprido. Os transportes intermunicipais foram liberados para circular com 50% da sua frota, mas seguindo um protocolo de biossegurança (veja os detalhes abaixo).

De acordo com a Arsal, as fiscalizações têm acontecido em Alagoas diariamente em pontos fixos e volantes. As fiscalizações buscam coibir também o transporte clandestino.

O que determina o protocolo de higienização

A operação do transporte intermunicipal com 50% da frota e com 100% da capacidade, mas com todos os passageiros sentados

Uso de máscaras por todos; cobradores devem usar também o protetor facial

Verificação da temperatura de usuários e funcionários nos pontos de origem e destino

Porte obrigatório do teste da covid-19 para motoristas e cobradores

Disponibilização de álcool em gel 70%

Divulgação das medidas de segurança em local visível

Janelas sempre abertas durante o trajeto

Canal de denúncia

Os passageiros podem denunciar os transportes que não estejam cumprindo o decreto. Basta ligar para o número 0800 284-0429 ou enviar uma mensagem para o WhatsApp (82) 98833-9430.

Fonte: G1/AL