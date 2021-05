Fiscalização prende duas pessoas e resgata 290 pássaros em AL

Uma fiscalização ambiental prendeu em flagrante duas pessoas por porte ilegal de arma e resgatou 290 pássaros silvestres que foram capturados ilegalmente na Área de Proteção Ambiental (APA) de Murici, na Zona da Mata de Alagoas. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (5) pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA).

A ação ocorreu entre os dias 23 e 29 de abril em Murici, Flexeiras, Colônia Leopoldina, Ibateguara, São José da Laje, União dos Palmares e Branquinha. No total, a fiscalização aplicou R$ 141 mil em multas.

As equipes da operação também apreenderam os seguintes materiais:

360 gaiolas e alçapões

6 armadilhas

7 carcaças (de pacas, jacaré, quati e cuandu mirim)

7 armas de fogo

32 animais da caatinga também foram resgatados e encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestre (Cetas), onde vão passar por cuidados das equipes para, logo em seguida, retornarem ao habitat natural. Após apreensão, as gaiolas e tatuzeiras foram destruídas pelas equipes.

Esta é a 13ª edição da operação intitulada Curupira, que teve apoio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPA) e do IMA, sob coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O IMA também informou que a população pode denunciar infrações e registrar ocorrências com envio de fotos no aplicativo IMA Denuncie, disponível para Android e iOS.

Fonte: G1/AL