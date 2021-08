Fisioterapeuta Leydiane Lemos inaugura seu espaço em Penedo

Com a missão de transformar vidas, proporcionando saúde e bem-estar para todos, por meio de procedimentos personalizados e de excelente qualidade, atualizados e sempre fundamentados em evidências científicas, a fisioterapeuta Leydiane Lemos inaugurou no último sábado, 31, seu espaço de fisioterapia em Penedo.

O espaço fica localizado na rua do Flamengo, n.º 1744, no bairro de Santa Luzia, parte alta do município ribeirinho.

Leydiane Lemos tem 24 anos e é formada em fisioterapia pela Universidade Estácio de Alagoas, onde se tornou vice-presidente da Liga Acadêmica Dermatofuncional desta mesma Instituição de Ensino. Além da sua formação, Leydiane participou de vários cursos na área da fisioterapia dermatofuncional e da medicina chinesa.

Veja abaixo os serviços oferecidos no espaço:

Limpeza de pele;

Drenagem;

Massagem relaxante (pedras quentes, maderoterapia e ventosoterapia);

Detox;

Tratamento para celulite;

Tratamento para estrias;

Pilling de diamante;

Liberação miofacial com ventosa;

Microagulhamento;

Auriculoterapia.

Para mais informações entre em contato pelo telefone: (82) 9 9659-8650 ou pelo Instagram: @leydianelemos.

por redação