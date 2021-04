Fiuk e Gil se beijam para comemorar retorno do paredão

Promessa cumprida: Fiuk e Gil nadaram completamente pelados após voltar do paredão, na madrugada desta segunda (26). Classificados para o top 5 do BBB 21, eles também se beijaram em um ato de lealdade. Na reta final, eles eliminaram ViihTube, que deixou o reality show com mais de 96% dos votos – um dos maiores índices de rejeição da temporada. Veja o momento:

Gil e Fiuk, como os Lannisters, pagam suas dívidas 😅 #BBB21 pic.twitter.com/AQzyNu4tUk — Jeff Nascimento (@jnascim) April 26, 2021

A reta final do programa continua. Nesta terça (27), mais um brother deixará a casa mais vigiada do Brasil. A disputa dessa vez promete ser bastante apertada: Arthur, Camilla e Pocah se enfrentam. Na mesma noite, após a eliminação, mais uma prova do líder e formação de um novo paredão. A final do programa acontece no dia 05 de maio com três finalistas.

Fonte: POPline