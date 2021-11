Fla anuncia saída de Renato Gaúcho

O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira a saída do técnico Renato Gaúcho do comando do time. O treinador já era contestado pelo mau futebol apresentado pela equipe e pelos resultados da temporada, mas a situação ficou insustentável após a derrota para o Palmeiras na decisão da Libertadores, no último sábado.

Renato já vinha sofrendo bastante pressão dentro do clube e a postura desanimada diante do Grêmio, no qual não vibrou com os gols do time e depois foi acusado de ter ‘entregado’ o empate aumentaram bastante a cobrança pedindo sua saída.

O treinador já havia falado em tom de despedida no vestiário de Montevidéu após a derrota por 2 a 1 diante do time paulista de Abel Ferreira. “Infelizmente no Brasil, só quem ganha é valorizado”, havia dito, bastante cabisbaixo e já ciente do seu futuro.

Renato deixa o clube carioca com impressionante aproveitamento de 72,8%. Foram 38 jogos sob sei comando, com 25 vitórias, oito empates e somente cinco derrotas. Os números, apesar de muito bons, contrastam com a queda de rendimento e a perda de todos os títulos disputados.

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Flamengo perdeu a final da Libertadores, a corrida pelo tricampeonato do Brasileirão e ainda amargou eliminação na semifinal da Copa do Brasil em pleno Maracanã com derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR.

Renato Gaúcho ficou menos de cinco meses do Flamengo e jamais conquistou a torcida do clube, sempre rebatendo o trabalho do treinador e cobrando melhora que não vinha. Apesar de o ano estar no fim, há a possibilidade de ele permanecer no Rio para a próxima temporada. Seu nome está entre os favoritos para dirigir o Fluminense.

Fonte: Terra