Fla balança com oferta do Dínamo de Kiev por Lincoln

O Flamengo balançou com a proposta, mas não será nesta janela que aceitará vender Lincoln para o futebol europeu. O Dínamo de Kiev ofereceu 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 mi) por 80% dos direitos econômicos do atacante, mas a impossibilidade de chegar à Ucrânia em tempo hábil emperrou a negociação.

A oferta chegou ao clube carioca neste fim de semana. Não são os 10 milhões de euros dos sonhos, mas o formato da transação chamou a atenção positivamente. As partes ficaram otimistas no acerto.

Com o fechamento da janela europeia no fim do dia 6 de outubro (terça-feira), porém, era preciso detalhar a logística enquanto se conversava pelo acerto. Foi quando chegou a ducha de água fria.

Não há voos comerciais que permitam que Lincoln saia do Rio chegue a Kiev na terça-feira. Diante disso, as conversas foram interrompidas.

Esta foi a sexta proposta pelo atacante de 19 anos nesta janela de transferências. Antes, o Flamengo já tinha recusado o Grupo City, que queria colocá-lo no Troyes, da França, do Almería, da Espanha, Nantes, da França, Mouscron, da Belgica, e Pafos, do Chipre.

