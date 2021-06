Fla bate Fortaleza na despedida de Gerson

O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Recuperado da derrota para o Bragantino na última rodada, o time de Rogerio Ceni dominou o adversário no primeiro tempo e chegou aos dois gols com Bruno Henrique. Na volta do intervalo, o Tricolor diminuiu nos primeiros segundos com David e passou a pressionar mais o Fla, obrigando Diego Alves a fazer boas defesas. Os donos da casa também tiveram chances de ampliar, com bola no travessão e defesaças de Felipe Alves.

Adeus, Gerson

O confronto marcou o último jogo de Gerson com a camisa do Flamengo. Após 704 dias desde sua apresentação e com oito títulos conquistados, o volante quase marcou um gol no adeus. Aos 22 minutos do segundo tempo, Gerson apareceu na segunda trave para finalizar, mas Felipe Alves fez grande defesa. Se não teve gol, teve vitória no último jogo do volante. Depois de 109 jogos com a camisa rubro-negra, Gerson está de partida para o Olympique de Marselha, da França.

– Imagina se despedir do clube que quando você era criança sempre torceu, chorou na derrota, sorriu na vitória, e um dia tem a oportunidade de vestir a camisa. Imagina o que é ter que se despedir, o que passa pela cabeça – disse o volante após o jogo.

Acabou a invencibilidade

O Fortaleza encerrou uma invencibilidade de 21 jogos com a derrota para o Flamengo nesta quarta. Com o melhor início da história do clube no Brasileirão de pontos corridos, o Tricolor vinha de três vitórias e dois empates. Foi também o primeiro revés do técnico Juan Pablo Vojvoda à frente dos cearenses.

O que vem por aí

Com a vitória, o Flamengo chegou a sétimo lugar com nove pontos e ainda dois jogos a menos. Já o Fortaleza mantém os 11 pontos e é o terceiro colocado.

Às 11h do próximo domingo, o Flamengo vai ao Alfredo Jaconi enfrentar o Juventude, enquanto o Fortaleza joga às 20h contra o Grêmio, na Arena do Grêmio.

