Fla contrata Léo Pereira, do Athletico; Marí deixa o clube

“Tem reforço para o setor defensivo do Mengão, Nação!”. O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Léo Pereira, do Athletico-PR, na noite desta terça-feira (28). O jogador assinou contrato até dezembro de 2024 com a equipe rubro-negra. Léo é um sonho antigo do Rubro-Negro, que, no ano passado, fez três propostas para contratar o atleta. Entretanto, todas foram prontamente recusadas pelo Furacão. Na última tentativa, o Flamengo chegou a oferecer 3,5 milhões de euros por “apenas” 50% dos direitos do jogador.

A negociação com Léo Pereira estava ligada diretamente com à saída de Pablo Marí. O espanhol havia viajado para Londres na última sexta-feira para realizar exames e fechar com o Arsenal. Mas, devido a um problema na formatação do contrato, a negociação não foi concluída e o zagueiro retornou ao Flamengo, se reapresentando nesta terça.

Contudo, os clubes continuaram negociando e chegaram a uma acordo. O Flamengo aceitou emprestar o zagueiro por cerca de 5 milhões de euros com opção não obrigatória de compra. Marí embarca nesta quarta-feira para Londres.

Um dos destaques do time campeão da Copa do Brasil de 2019, Léo Pereira soma 124 jogos e oito gols pelo Furacão. O jogador irá disputar uma vaga na equipe titular com Thuler e Gustavo Henrique, reforço recém-contratado junto ao Santos.

Fonte: LANCE