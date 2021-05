Fla empata com Vélez e avança em 1º lugar

Não foi uma grande atuação, mas o Flamengo fez prevalecer o regulamento e garantiu o primeiro lugar do Grupo G da Libertadores. A equipe empatou em 0 a 0 com o Vélez no Maracanã, nesta quinta-feira, e terminou a fase de grupos com a quinta melhor campanha do torneio.

Com o primeiro lugar do grupo, o Flamengo vai ficar no pote 1 do sorteio das oitavas de final da Libertadores. Equipes como São Paulo, Boca Juniors e River Plate podem cair no caminho do time rubro-negro na próxima fase. O sorteio acontece na próxima terça-feira.

A IRRITAÇÃO DE GERSON

Em uma partida morna e sem grandes emoções, o momento de maior apreensão ficou por conta de Gerson. Substituído no segundo tempo, o volante saiu irritado de campo, esbravejou e mostrou cara de poucos amigos no banco de reserva. Ele está em negociação avançada com o Olympique de Marselha, da França.

ALERTA

Depois de um começo animador na Libertadores, com três vitórias, o Flamengo caiu de ritmo nos jogos de volta. Ao todo, o time soma três empates nas últimas três partidas, duas delas no Maracanã – vale ressaltar que, contra a LDU, Rogério Ceni poupou boa parte dos titulares.

