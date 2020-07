Fla-Flu no SBT é a prova da importância da TV para o futebol

O acordo do Flamengo com o SBT mostra que apesar do avanço do streaming nas transmissões, a TV aberta ainda faz a diferença em um país tão desigual. Os patrocinadores reclamaram da menor exposição e o rubro-negro correu pra se acertar com alguma emissora.

Coincidência ou não, o Flamengo foi atrás das TVs que são as mais próximas do governo Bolsonaro. A Record não topou, mas o SBT, que no Rio de Janeiro sempre teve um espaço maior para o esporte, aceitou a missão, apesar do conhecido não apreço de Silvio Santos por transmissões esportivas.

O curioso é que as maiores audiências da história do SBT foram conquistadas justamente com transmissões esportivas. A final da Copa do Brasil de 95 entre Corinthians x Grêmio, e a luta de Maguila contra George Foreman, em 1990.

O Fluminense, respeitando o acordo com a Globo, vai exibir a partida apenas na FluTV. Serão dois clássicos tristes, disputados em um Maracanã vazio, ao lado de um hospital de campanha.

Mas o SBT tem tudo para conquistar o primeiro lugar do Ibope no Rio de Janeiro e surpreender até em São Paulo, porque, apesar da lambança dos dirigentes rubro-negros, ver o Flamengo de Jorge Jesus jogar é quase sempre um prazer.

Fonte: Terra