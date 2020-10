Fla já se movimenta para manter Pedro

O Flamengo já se movimenta para manter Pedro no clube. Destaque da equipe em 2020, o artilheiro marcou seis gols nas últimas cinco partidas e assumiu de vez o ataque rubro-negro na ausência de Gabigol. Valorizado, ele está na pauta da diretoria rubro-negra, que conversa com os empresários do jogador para definir o melhor formato de negócio.

Pedro está emprestado pela Fiorentina ao Flamengo até dezembro. Este também é o prazo que o Flamengo tem para exercer a compra do jogador. No total, precisa pagar 12 milhões de euros (R$ 79 milhões na cotação atual).

Deste valor, o clube já vem quitando 2 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões), referentes ao empréstimo – conseguiu, inclusive, renegociar prazos depois que a pandemia de coronavírus alterou todas as previsões de receita.

Por conta disso, a diretoria rubro-negra estuda a melhor forma de conseguir manter Pedro. Além da opção de compra, um novo empréstimo é uma das alternativas na mesa.

Pedro é o segundo artilheiro do Flamengo na temporada, com 14 gols em 28 jogos, atrás apenas de Gabigol, que tem 16. Contra o Sport, na quarta-feira, o atacante marcou duas vezes na vitória por 3 a 0.

– Muito feliz com esse momento no Flamengo. Feliz por mais dois gols e mais ainda pela grande vitória. A gente tinha que ter paciência e tivemos no segundo tempo. A gente vem vivendo um bom momento, sequência boa. Espero conquistar grandes coisas – disse o atacante após a vitória sobre o Sport.

Pedro e o Flamengo voltam a campo no sábado. Desta vez, o adversário será o Vasco, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

