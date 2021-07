Fla pede 10% de público no Maracanã para Prefeitura do RJ

Nesta quarta-feira (14/7), o Flamengo entrou com pedido junto à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para contar com 10% de público no estádio do Maracanã.

Em nota, divulgada no Twitter, o clube afirma que entrou com o pedido tendo como base o modelo adotado na Copa América, que teve sua final realizada no estádio carioca.

Caso o pedido seja aceito, a partida de volta do time nas oitavas de final contra o Defensa Y Justicia, na próxima quarta-feira (21/7), já contaria com o retorno dos torcedores.

No DF

O Metrópoles noticiou que o GDF estaria analisando a possibilidade da partida de volta das oitavas da Libertadores ser realizada em Brasília.

“Chegou esse pleito, realmente. O governador determinou que a Casa Civil ouvisse todas as secretarias envolvidas e, tão logo essas informações das secretarias cheguem, eu repassarei para que o governador tome uma decisão. Até então, o pedido veio, estamos aguardando a manifestação das secretarias envolvidas sobre esse tema”, disse o secretário chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

O secretario também afirmou que, caso tenha público, “será limitado”. As regras de distanciamento para evitar a disseminação da Covid-19 foram flexibilizadas há uma semana pelo GDF. Eventos corporativos estão liberados e salões de festas podem funcionar até meia-noite.

Fonte: Metrópoles