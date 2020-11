Fla repete “erros pré-Ceni” em fracasso que sobrepõe novo erro individual

A chance incrível perdida por Lincoln, sem goleiro, aos 45 minutos do segundo tempo, acabou sendo o principal símbolo do empate do Flamengo por 1 a 1 com o Atlético-GO, sábado, no Maracanã. Mas má atuação rubro-negra vai além de mais um erro individual que custou muito caro.

Sai Hugo, entra Lincoln no papel de vilão, mas o Flamengo coletivamente repetiu erros “pré-Rogério Ceni” e não conseguiu manter aspectos positivos da partida contra o São Paulo, como a maior compactação, mobilidade dos homens de frente e pressão na saída de bola adversária.

A transição defensiva foi confusa e o espaçamento deixou mais uma vez a defesa vulnerável. O Atlético-GO finalizou dez vezes durante a partida e conseguiu fazer seu gol depois de um vacilo coletivo da zaga.

– O triste é voltar para casa sem a vitória. Todos estamos tristes. O momento é difícil. Infelizmente, vamos sofrer bastante neste início, pelas lesões, convocações e desgaste – disse Rogério Ceni.

No setor de criação, sem poder colocar Arrascaeta de início, já que o uruguaio não está em condições físicas ideais, Ceni optou por manter Gerson recuado e lançou Thiago Maia mais avançado pela direita. Como tem boa qualidade técnica, ele se virou bem. Acertou um chute no travessão e deu uma linda assistência para Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo.

Na maior parte do tempo, no entanto, a equipe foi previsível. Tentou muitas jogadas pelas pontas, mas que acabaram não sendo eficazes. Apesar do gol e de um chute perigoso no primeiro tempo, Bruno Henrique não estava inspirado. Nem Gabigol. Os dois pouco se procuraram durante a partida.

A entrada de Arrascaeta nos 15 minutos finais deixou o meio de campo mais criativo. Ele organizou a jogada que foi desperdiçada por Lincoln e conseguiu uma finalização perigosa já nos acréscimos.

Agora, o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi. Em desvantagem, o Flamengo tem pouco tempo para se reinventar. E os problemas não dão trégua. Além de provavelmente não contar com Pedro, Everton Ribeiro, Isla, Rodrigo Caio, Filipe Luís e Diego, Ceni ainda ganhou mais preocupações, já que Gabigol e Thiago Maia deixaram o campo com problemas físicos.

Serão dias intensos para Rogério Ceni.

Fonte: GE