Fla se reúne com ex-auxiliar de Guardiola

Marcos Braz, vice-presidente de Futebol do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo, tiveram uma reunião com Domènec Torrent em Madrid, Espanha, hoje (25). A reunião fez parte da agenda da dupla rubro-negra na Europa, em busca de um substituto do técnico Jorge Jesus. O encontro aconteceu em um restaurante na capital espanhola. Domènec, que já foi auxiliar de Pep Guardiola, está sem clube atualmente, depois de passagem como técnico do New York City FC, dos Estados Unidos.

Braz e Spindel aparecem em imagens feitas no restaurante onde aconteceu a reunião. Um vídeo que circula nas redes sociais também aponta para uma mesa onde estão os dirigentes e Domènec Torrent, além de mais uma pessoa.

Os integrantes da cúpula ainda analisam outros nomes e têm reunião alinhada com o português Carlos Carvalhal, que hoje conseguiu a classificação à Liga Europa com o Rio Ave. Marco Silva e Leonardo Jardim são outros nomes no radar. O segundo já indicou uma preferência em permanecer na Europa, mas uma reunião entre as partes não está totalmente descartada.

Jorge Jesus no último dia 17, após acertar o retorno ao Benfica, de Portugal – ele havia assinado a renovação de contrato no início de junho. A passagem dele na Gávea foi marcante: em 13 meses, foram cinco títulos – Campeonato Brasileiro e Libertadores do ano passado, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca da atual temporada.

