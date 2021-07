Fla vence Cuiabá fora e se aproxima do G-4

Com um grande primeiro tempo e um segundo em que passou certo sufoco, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, na Arena Pantanal, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Pedro, logo no início do jogo, e Thiago Maia, já nos acréscimos. É a quarta vitória do Fla no campeonato e o fim da invencibilidade do Cuiabá jogando em casa na temporada.

Fim da invencibilidade

Essa foi a primeira derrota do Cuiabá jogando na Arena Pantanal em toda a temporada. A equipe de Luiz Fernando Iubel ostentava uma invencibilidade de 10 jogos consecutivos em seus domínios – o que serve para valorizar ainda mais a vitória do Flamengo.

Como ficou?

Com a vitória, a quarta na competição, o Flamengo foi aos 12 pontos e assumiu a sexta colocação do Brasileirão. Por sua vez, o Cuiabá estacionou nos quatro pontos e caiu para a 18ª posição na tabela. Confira a classificação completa clicando AQUI.

Próxima rodada

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo. Às 16h (de Brasília), o Flamengo faz o clássico contra o Fluminense na Neo Química Arena.Às 18h15, é a vez do Cuiabá recber o Atlético-MG novamente na Arena Pantanal.

Fonte: GE